Бдительные пензенцы помогли задержать закладчиков наркотиков (видео)

Трое иногородних молодых людей пытались сбыть запрещенные вещества около 40 раз. Выдала очередная попытка — в районе улицы Мира. Неадекватное поведение заметили местные жители и сообщили о своих подозрениях по телефону «горячей линии». На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии. При осмотре задержанных обнаружили все те же скрученные полиэтиленовые пакетики с белым веществом.
«В ходе допроса молодые люди признали вину, сообщили, что являются закладчиками наркотических средств. Каждый из них рассказал свою роль в этом деле. Они приехали из другого региона, возраст — от 20 до 24 лет, здесь жили на съемной квартире», — прокомментировал начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.
Полицейские выяснили, что поставщик, сбывший закладчикам наркотик, находится в другом регионе. В Пензу молодые люди приехали уже со своими веществами. В соответствии с санкциями статьи Уголовного кодекса, подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.
О случаях подозрительного поведения или фактах употребления наркотиков правоохранительные органы просят сообщать по телефону — 59−10−10, сообщает телеканал «Экспресс».