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Бдительные пензенцы помогли задержать закладчиков наркотиков (видео)

17 марта в 16:33 294 просмотра
«Сообщи, где торгуют смертью» (0+) на улице Мира полицейским удалось задержать закладчиков наркотических веществ. На «горячую линию» позвонили бдительные горожане, которые обратили внимание на подозрительных людей.

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В Пензе благодаря акции «Сообщи, где торгуют смертью» (0+) на улице Мира полицейским удалось задержать закладчиков наркотических веществ. На «горячую линию» позвонили бдительные горожане, которые обратили внимание на подозрительных людей.

Трое иногородних молодых людей пытались сбыть запрещенные вещества около 40 раз. Выдала очередная попытка — в районе улицы Мира. Неадекватное поведение заметили местные жители и сообщили о своих подозрениях по телефону «горячей линии». На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии. При осмотре задержанных обнаружили все те же скрученные полиэтиленовые пакетики с белым веществом.

«В ходе допроса молодые люди признали вину, сообщили, что являются закладчиками наркотических средств. Каждый из них рассказал свою роль в этом деле. Они приехали из другого региона, возраст — от 20 до 24 лет, здесь жили на съемной квартире», — прокомментировал начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

Полицейские выяснили, что поставщик, сбывший закладчикам наркотик, находится в другом регионе. В Пензу молодые люди приехали уже со своими веществами. В соответствии с санкциями статьи Уголовного кодекса, подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.
О случаях подозрительного поведения или фактах употребления наркотиков правоохранительные органы просят сообщать по телефону — 59−10−10, сообщает телеканал «Экспресс».


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