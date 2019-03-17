Белозерцев поздравил пензенских работников ЖКХ с праздником

«В каждой из этих отраслей есть своя специфика, но всех вас объединяет общая цель — обеспечение жителей Сурского края качественными услугами. Вы активно модернизируете материальную базу, способствуете развитию инфраструктуры населенных пунктов, благоустройству городов и сел, создаете дополнительные рабочие места.

Сегодня необходимо повышать эффективность вашей работы, шире внедрять в практику современные технологии и оборудование, новые формы обслуживания населения. Все ваши плодотворные усилия должны быть направлены на успешное решение магистральной задачи — сделать повседневную жизнь пензенцев максимально комфортной.

Выражаю уверенность, что ее решение вам вполне по силам, и вы сумеете внести весомый вклад в дальнейшее укрепление социально-экономического потенциала региона, в повышение качества жизни людей!» — отмечается в поздравлении.

Иван Белозерцев пожелал работникам ЖКХ крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо региона.