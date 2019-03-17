Пензенцы увидят прямую трансляцию с концерта «SUPER Дети Поколения М»
Иван Белозерцев вошел в топ-40 самых образованных губернаторов
Жоао VS Котина. Баттл рецензий на «Капитана Марвела»
Конкурс «Мисс студенчество» в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
В финале проекта «Культ тела-3» курсантам предстоит покорить горную вершину
Подрядчика, строящего дом для сирот в Заре, призовут к ответственности
Участники проекта «Культ тела» приняли крещение боевым оружием
В Пензе пристрой детского сада № 101 заработает летом
Пензенских специалистов готовят для работы на новом медоборудовании
Кувайцев: Работники ЖКХ ухаживают за городом в любую погоду
Пензенцы увидят прямую трансляцию с концерта «SUPER Дети Поколения М»
В Пензе отремонтируют ряд учебных учреждений и здание управления образования
В Железнодорожном районе Пензы выбрали лучшие семьи
Из-за снега у торговых центров может подтопить Цыганский поселок

Белозерцев поздравил пензенских работников ЖКХ с праздником

17 марта в 09:48 290 просмотров

17 марта губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником.

«В каждой из этих отраслей есть своя специфика, но всех вас объединяет общая цель — обеспечение жителей Сурского края качественными услугами. Вы активно модернизируете материальную базу, способствуете развитию инфраструктуры населенных пунктов, благоустройству городов и сел, создаете дополнительные рабочие места.

Сегодня необходимо повышать эффективность вашей работы, шире внедрять в практику современные технологии и оборудование, новые формы обслуживания населения. Все ваши плодотворные усилия должны быть направлены на успешное решение магистральной задачи — сделать повседневную жизнь пензенцев максимально комфортной.

Выражаю уверенность, что ее решение вам вполне по силам, и вы сумеете внести весомый вклад в дальнейшее укрепление социально-экономического потенциала региона, в повышение качества жизни людей!» — отмечается в поздравлении.

Иван Белозерцев пожелал работникам ЖКХ крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо региона.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/131128/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...