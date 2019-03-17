Пензенцы увидят прямую трансляцию с концерта «SUPER Дети Поколения М»

17 марта в ККЗ «Пенза» состоится большой благотворительный концерт «SUPER Дети Поколения М» (6+). Посмотреть выступление целой плеяды юных артистов, которые проявили себя в телевизионных и онлайн-проектах и смогли заявить о себе на всю страну, можно будет на сайте «Пенза-Пресс» и на телеканале «Экспресс» (21 кнопка).

Концерт начнется в 16.00, он пройдет в рамках гастрольного тура масштабного проекта компании МТС, который помогает собрать средства на лечение тяжелобольных детей.

В Пензе выступят артистка продюсерского центра «Эколь», финалистка шоу «Голос. Дети» (0+) София Федорова, звезда YouTube Дарья Волосевич, чья кавер-версия песни Виктора Цоя «Кукушка» набрала более 10 миллионов просмотров, и другие кумиры детей и подростков.

Благодаря проекту МТС каждый ребенок или тинейджер из любой точки России может побороться за призы в творческих конкурсах на официальном сайте «Поколение М» и спеть на одной сцене с юными «звездами». Такую возможность сегодня получат несколько пензенских детей. Кто именно — узнаете, посмотрев прямую трансляцию с концерта на сайте «Пенза-Пресс» по этой ссылке или на телеканале «Экспресс» (21 кнопка).