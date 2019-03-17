Кувайцев: Работники ЖКХ ухаживают за городом в любую погоду

«Специалистов этих различных сфер деятельности объединяет стремление сделать жизнь горожан комфортной и удобной. Благодаря их ответственному отношению к делу, неустанному и добросовестному труду растет качество услуг, оказываемых населению, обеспечивается стабильное функционирование предприятий и учреждений

В этот день мы говорим спасибо людям, которые следят за порядком на улицах, занимаются благоустройством общественных территорий, работают в любую погоду, чтобы наш город имел ухоженный и приветливый вид.

Дорогие друзья! Ваш вклад в повышение экономического потенциала и престижа Пензы заслуживает уважения», — отмечается в поздравлении.

Виктор Кувайцев пожелал пензенским работникам ЖКХ энергии для достижения новых результатов, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.