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Кувайцев: Работники ЖКХ ухаживают за городом в любую погоду

17 марта в 11:27 262 просмотра

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с праздником.

«Специалистов этих различных сфер деятельности объединяет стремление сделать жизнь горожан комфортной и удобной. Благодаря их ответственному отношению к делу, неустанному и добросовестному труду растет качество услуг, оказываемых населению, обеспечивается стабильное функционирование предприятий и учреждений
В этот день мы говорим спасибо людям, которые следят за порядком на улицах, занимаются благоустройством общественных территорий, работают в любую погоду, чтобы наш город имел ухоженный и приветливый вид.
Дорогие друзья! Ваш вклад в повышение экономического потенциала и престижа Пензы заслуживает уважения», — отмечается в поздравлении.

Виктор Кувайцев пожелал пензенским работникам ЖКХ энергии для достижения новых результатов, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.


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