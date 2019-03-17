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В Пензе пенсионерку по телефону «развели» на 361 тыс. рублей

17 марта в 12:55 284 просмотра
, которая сообщила о том, что она стала жертвой мошенников.

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В отдел полиции № 4 города Пензы обратилась 65-летняя пенсионерка, которая сообщила о том, что она стала жертвой мошенников.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, женщине на мобильный телефон позвонил незнакомец. Он представился сотрудником банка и рассказал, что со счета имеющихся у собеседницы банковских карт произошло списание денежных средств. Для того, чтобы их вернуть, необходимо сообщить реквизиты крат и коды, которые поступят в SMS-сообщениях. П

Пензячка последовала инструкции незнакомца, после чего обнаружила, что с ее карт списано 361 тыс. рублей. Она рассказала полицейским, что знала о подобных способах обмана.

По факту кражи проводится проверка.


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