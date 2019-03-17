Исследователи рассказали о первых признаках развития подагры

Чаще всего заболевание проявляется ночью. Первый симптом связан с появлением сильной боли в суставах, которая может не утихать в течение четырех часов и более после начала, отмечает «Российская газета» со ссылкой на специалистов. Чаще всего сначала подагра поражает сустав большого пальца на ноге. Также в опасности — колени, локти, запястья и пальцы рук.

Второй тревожный признак — затяжной дискомфорт. Неудобства в суставах могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. Еще два симптома — покраснение и воспаление пораженного сустава, который становится горячим, и ограниченный диапазон движения.

Подагра развивается из-за того, что в суставе накапливаются кристаллы урата. Они образовываются из-за большого количества мочевой кислоты в крови.

Вероятность развития подагры часто заложена на генетическом уровне, хотя ее появлению могут способствовать гормональный сбой, воспалительные процессы, малоподвижный образ жизни и неправильное питание.

Среди главных продуктовых провокаторов подагры — алкоголь, сахар, фруктоза, а также богатые пуринами красное мясо, печень, почки, моллюски, крабы, чечевица, бобы и горох.