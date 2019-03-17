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В России вступил в силу закон о паллиативной помощи

17 марта в 16:22 290 просмотров
, направленный на улучшение качества жизни неизлечимо больных.

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17 марта в России вступил в силу закон о паллиативной помощи, направленный на улучшение качества жизни неизлечимо больных.

Как сообщает «Российская газета», речь идет о поправках к закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», куда впервые было занесено право граждан на помощь в случае неизлечимого заболевания. Нынешние поправки конкретизировали порядок и различные варианты оказания такой помощи.

Теперь, согласно новому закону, каждый нуждающийся больной сможет получить обезболивание, в том числе — с применением сильнодействующих и наркотических препаратов. А паллиативную помощь могут оказывать не только в хосписе, отделении сестринского ухода в больнице, но также в дневном стационаре и на дому.

Закон также расширил само понятие «паллиативная помощь». Теперь, помимо медицинской составляющей, в него включены психологическая, духовная и социальная поддержка больного.

Также больные смогут получить жизнеподдерживающее оборудование для использования дома, причем бесплатно. Например, дети, нуждающиеся в искусственной вентиляции легких, смогут находиться не в реанимационных отделениях, где им приходилось проводить долгое время без мамы, а дома, с семьей.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/65162/

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