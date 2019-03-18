В Засечном на ул. Семейной в четырех домах отключат газ
Белозерцев: Знак «ГОСТ» на пензенских товарах станет лучшей рекламой
Как в Пензе меняются цены на бензин и дизельное топливо?
«SuperДети Поколения М» в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
Российских школьников будут учить по индивидуальной программе
Фармацевтов, которые навязывают лекарства, предложили наказывать
Россия и США проведут совместное моделирование полета на Луну
В России вступил в силу закон о паллиативной помощи
Исследователи рассказали о первых признаках развития подагры
В России открыли трассу для запуска ракет на МКС
Экзамен на права. ГИБДД и Минэк не смогли договориться
Стало известно расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2019 год
В России запустят программу по отдыху детей на море за счет государства
Молоко в России намерены избавить от антибиотиков

Крыши российских домов станут более долговечными

18 марта в 09:08 380 просмотров
, торговых центров и промышленных зданий в России станут более долговечными. Минстрой утвердил новый свод правил СП 17 «Кровли», которые вступят в силу 18 августа 2019 года. Документ разработали эксперты ЦНИИ Промзданий, с ним ознакомились «Известия».

" data-title="Крыши российских домов станут более долговечными — Пенза-пресс, рунет за день">

Крыши многоквартирных и частных домов, торговых центров и промышленных зданий в России станут более долговечными. Минстрой утвердил новый свод правил СП 17 «Кровли», которые вступят в силу 18 августа 2019 года. Документ разработали эксперты ЦНИИ Промзданий, с ним ознакомились «Известия».

Новые требования основаны на проведенном исследовании пешеходной (динамической, точечной) нагрузки на кровлю, указал заместитель руководителя отдела покрытий и кровель ЦНИИПромзданий Алексей Воронин.

Подразумевается, что изменения позволят продлить срок службы кровель и снизить вероятность протечек. Кроме того, сократится образование сосулек и затраты УК и частных домовладельцев на содержание и ремонт.

По словам экспертов, новые требования позволят уже на этапе проектирования здания или разработки проекта капитального ремонта выбрать оптимальную комбинацию кровельных материалов, которая будет учитывать все особенности будущей эксплуатации, чтобы кровля служила долго.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...