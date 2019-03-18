За два месяца 82 жительницы Пензенской области отказались от аборта

В Пензенской области еще десять женщин отказались от аборта после обращения к членам рабочих групп муниципальных образований. Им удалось решить помочь решить социальные проблемы.

Всего же за два месяца 2019 года отказались от прерывания беременности 82 жительницы области, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Напомним, по поручению губернатора Ивана Белозерцева в районах сформированы рабочие группы по созданию социально-бытовых условий для беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Главы муниципальных образований должны работать над решением проблем таких женщин — если есть трудности с жильем, учебой, трудоустройством, местом в детском саду, оказывать всестороннюю помощь», — пояснил Иван Белозерцев.

По словам главы региона, необходимо биться за появление на свет каждого ребенка. Он отметил, что главы, не ведущие такую работу, лишатся своих должностей. Был разработан специальный алгоритм взаимодействия врачей, специалистов медико-социальных кабинетов и членов рабочих групп.

Таким образом, три женщины направлены на переобучение и трудоустройство, двум выделены земельные участки, для двоих организовано устройство старшего ребенка в детский сад. Супруга одной из обратившихся направили лечиться от алкогольной зависимости. Одна заявительница с помощью рабочей комиссии оформила вступление в жилищную программу, еще одной женщине организована необходимая материальная помощь.