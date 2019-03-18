Россия и США проведут совместное моделирование полета на Луну

Россия и США 19 марта запустят совместный экспериментальный проект SIRIUS по моделированию полета на Луну и изучению ее поверхности для строительства базы. Об этом сообщают «Известия».

В состав экипажа SIRIUS войдут трое мужчин и столько же женщин от 28 до 30 лет. Решение о смешанном составе команды было принято намеренно. Так авторы проекта хотят изучить, как пребывание в космосе влияют на мужской и женский организмы.

Эксперимент продлится четыре месяца. Ученые полностью изолируют команду от внешнего мира и подвергнут ее различным испытаниям для проверки физиологической и психологической устойчивости.

В частности, перед экипажем будет смоделирована ситуация, при которой ему предстоит в течение двух дней без перерыва на сон разгружать прибывший грузовой корабль. Всего запланировано около 80 экспериментов.

Для точного отслеживания стресса экипажа во время полета космический корабль оборудовали специальными камерами дистанционного наблюдения и биомаркерами для контроля за эмоциями и мимикой команды.

Во время разработки проекта SIRIUS «Роскосмос» и NASA старались максимально учитывать опыт прошедших экспериментов, например, «Марс-500». Так, при подготовке экипажа делался упор на более интенсивном и полноценном его обучении.