Пензенец увлекся грабежами и не смог остановиться

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, в начале октября мужчина выпивал в баре. Там он познакомился с еще одним посетителем заведения. Через некоторое время они вышли на улицу, где пензенец решил ограбить нового приятеля. Он ударил потерпевшего по лицу и похитил у него мобильный телефон.

Возвращаясь к бару, мужчина увидел женщину. Он подошел к ней и ударил, потерпевшая упала. Пензенец вытащил из ее кармана кошелек, в котором было 1500 рублей, и убежал.

Через несколько дней мужчина через окно влез в квартиру дома своей знакомой и похитил ноутбук.

В ночь с 14 на 15 октября мужчина вновь пришел в бар на улице Клары Цеткин, где познакомился с 36-летним мужчиной. Они вместе выпивали, через некоторое время пензенец позвал нового приятеля к себе в гости, тот согласился. Около дома на улице Долгорукова мужчины начали ссориться, а затем драться. Злоумышленник несколько раз ударил знакомого по голове. Потерпевший от полученных травм скончался в больнице.

На этом «приключения» пензенца не закончились. Ночью 15 октября он ограбил незнакомку. Мужчина похитил у нее полиэтиленовый пакет с кошельком и мобильным телефоном.

Через некоторое время его задержали полицейские. Мужчину заключили под стражу. Отмечается, что ранее пензенец уже был судим за грабеж и кражу.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — добавили в пресс-службе.