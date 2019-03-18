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В Пензе появился современный аппарат для раннего определения онкологии полости рта

18 марта в 09:49 320 просмотров

Пензенские врачи-стоматологи внедрили новейшую методику ранней диагностики заболеваний слизистой оболочки рта с помощью аутофлюоресцентной визуализации.

Аппарат люминисцентной стоматоскопии (лампа АФС) появился в одной из государственных стоматологических поликлиник города. С его помощью врачи смогут выявлять ранние формы онкологических заболеваний полости рта, сообщили в пресс-центре облправительства.

Этот метод применяется для активного выявления предопухолевых заболеваний и ранних стадий злокачественных новообразований органов и тканей полости рта.

Внедрение ранней диагностики с использованием данного аппарата позволит снизить смертность от онкологических заболеваний полости рта до 80%.

Диагностическая процедура проводится бесплатно по полису ОМС, ее назначает специалист.


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