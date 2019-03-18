В Пензе появился современный аппарат для раннего определения онкологии полости рта

Аппарат люминисцентной стоматоскопии (лампа АФС) появился в одной из государственных стоматологических поликлиник города. С его помощью врачи смогут выявлять ранние формы онкологических заболеваний полости рта, сообщили в пресс-центре облправительства.

Этот метод применяется для активного выявления предопухолевых заболеваний и ранних стадий злокачественных новообразований органов и тканей полости рта.

Внедрение ранней диагностики с использованием данного аппарата позволит снизить смертность от онкологических заболеваний полости рта до 80%.

Диагностическая процедура проводится бесплатно по полису ОМС, ее назначает специалист.