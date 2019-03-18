Единороссы предлагают снизить первоначальный взнос по «детской» ипотеке

Участники дискуссионной площадки «Единой России» «Благополучие человека» выработали предложения по улучшению механизма предоставления ипотечных кредитов семьям с детьми. Резолюция будет представлена на заседании президиума генерального совета партии 21 марта. Об этом рассказала координатор дискуссионной площадки, ректор РГСУ Наталья Починок.

В проект вошли следующие предложения: правительству РФ предлагается снизить в два раза первоначальный взнос на приобретение жилья по «детской» ипотеке. Также необходимо уменьшить начало льготного периода для ипотечных заемщиков с двух месяцев до одного с момента обращения, предусмотреть возможность использования кредитных каникул для всех заемщиков с детьми независимо от сроков принятия законопроекта «Об ипотечных каникулах».

Кроме того, участники площадки выступают за ускорение создания финансовых инструментов для поддержки семей при индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) в рамках исполнения поручения Президента РФ по итогам Послания. В проекте резолюции говорится о необходимости предусмотреть в федеральном бюджете средства на подведение коммуникаций к объектам застройки ИЖС, возводимым на ипотечные средства.

«Семья, материнство и детство — это основополагающие ценности нашего государства. И мы должны делать все для их поддержки, о чем неоднократно говорил Владимир Путин. Сегодня вместе с участниками дискуссии — экспертами, депутатами, представителями регионов — мы обозначили проблемы и выработали конкретные предложения, которые вошли в проект резолюции», — отметила Наталья Починок.

Региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной работе Александр Еремкин прокомментировал предложения участников дискуссионной площадки «Единой России» «Благополучие человека».

«В ходе заседания внутрипартийной дискуссионной площадки партии «Единая Россия» «Благополучие человека» на тему «Доступная ипотека — шаг к семейному благополучию», на мой взгляд, было высказано много хороших предложений, направленных на поддержку семей с детьми и решение демографической проблемы», — сказал он.