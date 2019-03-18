Губернатор объявил в области месячник по благоустройству

С 18 марта по 20 апреля в Пензенской области объявлен месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на сайте облправительства.

Кроме того, 20 апреля состоится общерегиональный субботник.

Иван Белозерцев поручил главам администраций районов организовать работу по привлечению представителей предприятий и населения к уборке территорий. Во время месячника нужно провести работы по благоустройству и посадке деревьев.

Контролировать исполнение распоряжения губернатор поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Дмитрию Семенову.

Стоит отметить, что подобные месячники по благоустройству и уборке территорий проходят регулярно весной и осенью.