Губернатор объявил в области месячник по благоустройству

Кроме того, 20 апреля состоится общерегиональный субботник.
Иван Белозерцев поручил главам администраций районов организовать работу по привлечению представителей предприятий и населения к уборке территорий. Во время месячника нужно провести работы по благоустройству и посадке деревьев.
Контролировать исполнение распоряжения губернатор поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Дмитрию Семенову.
Стоит отметить, что подобные месячники по благоустройству и уборке территорий проходят регулярно весной и осенью.