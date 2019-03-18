Фармацевтов, которые навязывают лекарства, предложили наказывать

В России предложили запретить фармацевтам рекомендовать препараты в рамках маркетинговых договоров между аптечными сетями и производителями под угрозой отстранения от работы, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что работники аптек в 60% случаев навязывают покупателям те препараты, за продажу которых получают бонусы. Так, за 2018 год 43% покупателей просили фармацевтов порекомендовать подходящее лекарство. В 60% случаев им предлагали тот препарат, на который заключен маркетинговый договор.

Авторы инициативы, представители союза «Национальная фармацевтическая палата» (НФП), подчеркнули, что бонус от продажи лекарств по маркетинговому договору может достигать 6 миллионов рублей. Организация предлагает полностью запретить аптекам приоритетную рекомендацию препаратов. Нарушающих этот запрет фармацевтов предложили отстранять от работы на срок до шести месяцев.