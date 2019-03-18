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Фармацевтов, которые навязывают лекарства, предложили наказывать

18 марта в 11:12 440 просмотров
, сообщает «Коммерсантъ».

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В России предложили запретить фармацевтам рекомендовать препараты в рамках маркетинговых договоров между аптечными сетями и производителями под угрозой отстранения от работы, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что работники аптек в 60% случаев навязывают покупателям те препараты, за продажу которых получают бонусы. Так, за 2018 год 43% покупателей просили фармацевтов порекомендовать подходящее лекарство. В 60% случаев им предлагали тот препарат, на который заключен маркетинговый договор.

Авторы инициативы, представители союза «Национальная фармацевтическая палата» (НФП), подчеркнули, что бонус от продажи лекарств по маркетинговому договору может достигать 6 миллионов рублей. Организация предлагает полностью запретить аптекам приоритетную рекомендацию препаратов. Нарушающих этот запрет фармацевтов предложили отстранять от работы на срок до шести месяцев.


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