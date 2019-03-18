Пензенец предложил установить телескопы с видом на город

«В 2019 году будет реконструкция «Оборонительного вала» в центре Пензы, а также прилегающих к нему территорий. Есть предложение на смотровой площадке у памятника Первопоселенцу или на верху вала установить стационарные телескопы. Это очень интересно и увлекательно, можно увидеть отдаленные районы города, как на ладони», — написал пензенец в «Жалобной книге» информ агентства «Пенза-Пресс».

Информагентство направило по данному предложению официальный запрос.

Напомним, реконструкцию территории на улице Кирова начали в 2018 году: чтобы открыть путь к Спасскому собору, осенью там демонтировали хозпостройки. Планируется также построить лестницу с видовой площадкой, которая выходит на улицу Белинского к храму, создать кольцевой маршрут для пешеходов, который свяжет главные архитектурные объекты центральной части города: собор, комплекс «Оборонительный вал», памятник Первопоселенцу и церковь Преображения Господня.