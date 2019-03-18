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Пензенские дзюдоисты завоевали три медали на всероссийских соревнованиях

18 марта в 11:31 236 просмотров
, которые проходили в Москве, Самаре и Марий Эл.

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Пензенские спортсмены выступили на трех всероссийских соревнованиях, которые проходили в Москве, Самаре и Марий Эл.

Так, на открытом Кубке ЦСКА среди юношей памяти заслуженного мастера спорта РФ Михаила Мухаметшина, который проходил в Москве, пензенец завоевал бронзовую медаль. Всего за победу боролись более 600 юных дзюдоистов из регионов России.

В Республике Марий Эл на межрегиональных соревнованиях среди юношей и девушек 2004−2005 годов рождения в честь Героя России Марка Евтюхина третьим стал пензенский спортсмен, сообщает пресс-служба федерации дзюдо области.

Еще один пензенский спортсмен занял третью ступень пьедестала по итогам соревнования на открытом турнире Самарской области среди юниоров до 21 года.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой федерации дзюдо Пензенской области

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