Пензенские дзюдоисты завоевали три медали на всероссийских соревнованиях

Пензенские спортсмены выступили на трех всероссийских соревнованиях, которые проходили в Москве, Самаре и Марий Эл.

Так, на открытом Кубке ЦСКА среди юношей памяти заслуженного мастера спорта РФ Михаила Мухаметшина, который проходил в Москве, пензенец завоевал бронзовую медаль. Всего за победу боролись более 600 юных дзюдоистов из регионов России.

В Республике Марий Эл на межрегиональных соревнованиях среди юношей и девушек 2004−2005 годов рождения в честь Героя России Марка Евтюхина третьим стал пензенский спортсмен, сообщает пресс-служба федерации дзюдо области.

Еще один пензенский спортсмен занял третью ступень пьедестала по итогам соревнования на открытом турнире Самарской области среди юниоров до 21 года.