«SuperДети Поколения М» покорили пензенских подростков на шоу в ККЗ

В Пензе объявили победителей регионального этапа всероссийского благотворительного творческого проекта компании МТС «Поколение М». Ребята получили уникальную возможность выступить на одной сцене со «звездными» ровесниками, участниками проекта «Голос. Дети» (6+).

Благотворительная концертная программа «SuperДети Поколения М» собрала полный зал пензенского ККЗ. Исполнительница кавер-версии песни «Кукушка», взорвавшей рунет, Дарья Волосевич, талантливая «звездочка» София Федорова, подающий надежды Иван Харитонов, группа «НеМодные» и кумиры подростков дуэт Rauf & Faik подарили пензенцам полтора часа творчества.

Ни в чем не уступали хэдлайнерам «Поколения М» победители регионального этапа проекта. Призы за достижения председатель областного правительства Олег Ягов и директор МТС в Пензенском региона Павел Плясенко вручили вокалистам Насте Кормишиной, Максиму Юрину, Аните Погосян, танцорам Валентине Захаровой и Дарье Коростелевой.

«Поколение М» (6+) — большая образовательная платформа, которую придумала компания МТС. На сайте, а также в сообществах в соцсетях собраны мастер-классы, обучающие уроки от мэтров современного российского искусства, среди которых — певица Полина Гагарина, режиссер Владимир Хотиненко, аниматор Константин Бронзит. Главная задача — дать любому российскому ребенку, независимо от того, где он родился, возможность развиваться и выигрывать призы, среди которых — персональные выставки, выступление на сцене Кремлевского дворца, стажировки в творческих студиях и др.

«Компания МТС осознает социальную ответственность, которую несет, предоставляя доступ в интернет. Мы понимаем важность наполнения Сети контентом, который будет полезен. Особенно важно создать такой контент для детей, чтобы они могли проявлять свои таланты, участвовать в конкурсах и расти», — отметил Павел Плясенко.

Олег Ягов поблагодарил компанию за проект и отметил его важность для ребят из регионов.

«Я очень рад, что компания МТС привезла такой проект в Пензенскую область. Более 1600 наших ребят посмотрят на «звездочек» федерального уровня. Это прекрасная возможность не только проявлять свои таланты, но и сопереживать, помогая тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, связанной со здоровьем», — сказал зампред областного правительства.

Каким образом можно помочь тяжелобольным детям, участвуя в этом проекте? За каждый лайк, репост в аккаунтах проекта в соцсетях пользователи получают баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счет, который в режиме онлайн обновляется на главной странице сайта проекта. В конце года МТС превращает баллы в рубли (1 балл — 1 рубль) и переводит их на лечение детей. За три года уже собрано более 16 млн рублей, которые направлены на операции 49 детям.

«Меня на концерт пригласили знакомые, я до того, как попала сюда, не знала про такой проект. Он мне очень понравился, яркие впечатления, столько талантливых детей! Многие, оказывается, знают песни и подпевают из зала», — поделилась зрительница Екатерина.

А о впечатлениях подростков и говорить излишне. За них все сказали бурные аплодисменты и то, как они приветствовали любимых исполнителей-ровесников.

«Поколение М» и продюсерский центр «Эколь» продолжат развивать таланты ребят со всей страны, и, возможно, именно благодаря этому проекту зажгутся новые звезды российского и мирового масштаба.

Полный фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.