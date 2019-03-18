Пензенские лор-врачи одними из первых в стране провели уникальную операцию

Пензенские оториноларингологи одни из первых в стране начали применять новейшие эндоскопические методики для лечения ряда заболеваний, связанных с поражением органов слуха.

Так, в марте лор-врачи больницы № 6 им. Захарьина провели операцию по удалению холестеатомы барабанной полости, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Для этого заведующий лор-отделением больницы Андрей Федин прошел обучение на курсе инновационной детской эндоскопической ринофарингоотохирургии с международным участием и курсом диссекции КИНДЭР 2.0 в Москве на базе ФГАУ «НМИЦ здоровья детей».

«Обучение состояло из теоретической части, «живой хирургии» и отработки практических навыков в ходе диссекции. Было продемонстрировано 13 операций в прямом эфире с параллельной трансляцией в зал из двух операционных», — рассказал он.

Отмечается, что в России такие операции только начинают выполняться. Теперь жители Пензенской области одними из первых в стране смогут получить необходимое высокоточное хирургическое вмешательство, чтобы вновь обрести слух.