В Кузнецке жестко столкнулись три авто, пострадали дети

В городе Кузнецке Пензенской области произошла авария с участием трех машин.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 17 марта в 16.50 столкнулись автомобили Volkswagen 2k Caddy под управлением 40-летнего водителя, ВАЗ-21140, за рулем которого находился 28-летний мужчина, и Datsun on-DO, которым управляла 28-летняя автоледи.

В результате аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка отечественной легковушки. Девочку с травмами доставили в больницу.

Также в ДТП пострадали 33-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении «ВАЗа», и юный пассажир Volkswagen. Их отпустили после оказания медпомощи.

По факту случившегося проводится проверка.

Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте».