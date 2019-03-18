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В Кузнецке жестко столкнулись три авто, пострадали дети

18 марта в 12:22 268 просмотров

В городе Кузнецке Пензенской области произошла авария с участием трех машин.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 17 марта в 16.50 столкнулись автомобили Volkswagen 2k Caddy под управлением 40-летнего водителя, ВАЗ-21140, за рулем которого находился 28-летний мужчина, и Datsun on-DO, которым управляла 28-летняя автоледи.

В результате аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка отечественной легковушки. Девочку с травмами доставили в больницу.

Также в ДТП пострадали 33-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении «ВАЗа», и юный пассажир Volkswagen. Их отпустили после оказания медпомощи.

По факту случившегося проводится проверка.

Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте».

Фотография: скриншот - https://vk.com/podslushanokuzneck

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