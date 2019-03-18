«Паровозик, который не смог». Под «горбатым» мостом застряла фура

В Пензе днем 18 марта под «горбатым» мостом застрял большегруз. О случившемся в Сети рассказал очевидец.

Фотографии с места происшествия пользователь опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что фура застряла в 12.15 часов дня.

«Паровозик, который не смог», — пошутил автор поста.

Пользователи в комментариях добавили, что фура буквально закупорила проезд. Автолюбители стоят в огромной пробке, которая практически не движется.

«Ребят, ищите пути объезда, тут все наглухо встало», — написал Александр, прикрепив скриншот карты пробок.

Напомним, «горбатый» мост в Пензе прославился именно подобными случаями, там нередко застревают фуры, которые не проходят по высоте.

«Дневального туда пора ставить», — предложил подписчик Эдуард.