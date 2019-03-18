«Паровозик, который не смог». Под «горбатым» мостом застряла фура

Фотографии с места происшествия пользователь опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что фура застряла в 12.15 часов дня.
«Паровозик, который не смог», — пошутил автор поста.
Пользователи в комментариях добавили, что фура буквально закупорила проезд. Автолюбители стоят в огромной пробке, которая практически не движется.
«Ребят, ищите пути объезда, тут все наглухо встало», — написал Александр, прикрепив скриншот карты пробок.
Напомним, «горбатый» мост в Пензе прославился именно подобными случаями, там нередко застревают фуры, которые не проходят по высоте.
«Дневального туда пора ставить», — предложил подписчик Эдуард.