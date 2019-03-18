Российских школьников будут учить по индивидуальной программе

По словам заместителя министра просвещения Марины Раковой, которая побеседовала с журналистами «Коммерсанта», в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» появится система, у каждого пользователя которой «будет накапливаться цифровой след». Это значит, что для каждого ребенка будет подобран материал, который поможет возместить или дополнить полученные в школе знания. Так, в зависимости от того, чем школьники интересуются в соцсетях, им предложат индивидуальный контент.

Помимо этого, учителей разгрузят от «бумажной работы». Педагоги смогут получать необходимую для контроля успеваемости информацию «в один клик», что позволит им больше «заниматься творчеством».