Компания Tele2 делает понедельники приятными

Tele2 возобновляет акцию «Понедельники Tele2». Компания вводит новый обычай в жизни абонентов Tele2, способный превратить самый трудный день недели в приятный. По понедельникам столичным абонентам будут доступны бесплатный кофе в «Шоколаднице» и скидка на поездку с такси Gett.

«Понедельники Tele2» — часть стратегии lifestyle enabler, в рамках которой оператор вместо множества бонусов в разных категориях предлагает клиентам по-настоящему ценные подарки. Tele2 поддерживает стиль жизни абонентов и запускает уникальные программы в партнерстве с лидерами других отраслей. На этот раз Tele2 возобновляет проект, цель которого — предложить москвичам по-новому взглянуть на рутинные вещи и превратить «день тяжелый» в приятный.

Программа «Понедельники Tele2» будет доступна московским клиентам с 18 марта, а с 20 мая к ней присоединятся другие регионы оператора. Абонентам Tele2 не нужно выбирать подарок — каждый понедельник они могут воспользоваться сразу двумя предложениями партнеров. Участники программы бесплатно получат кофе в сети «Шоколадница» и скидку 350 рублей на поездку на такси Gett. Эта сумма покрывает до 100% стоимости поездки, ведь такова средняя цена на такси в Москве.

Чтобы принять участие в программе, клиентам необходимо получить промокод в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора. Активировать его можно в любой день недели. Программа «Понедельники Tele2» действует для московских абонентов до 10 июня 2019 года.

«В конце 2018 года мы запустили акцию, которая помогала нашим абонентам начать рабочую неделю с хорошим настроением. Популярность «Понедельников Tele2» показала, что они пришлись нашим абонентам по душе. После первых 6 понедельников мы получили множество положительных отзывов, а поклонники программы спрашивали о ее возобновлении. Tele2 не просто запускает вторую волну акции, но увеличивает ее продолжительность вдвое. И на этот раз мы предлагаем клиентам целых три месяца понедельников по «другим правилам», — рассказала директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

Возрастные ограничения — 16+.