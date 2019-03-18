В Засечном на ул. Семейной в четырех домах отключат газ
Белозерцев: Знак «ГОСТ» на пензенских товарах станет лучшей рекламой
Глухонемые пензенцы из «Мим-клоун театра» мечтают выступить в Кремле
«SuperДети Поколения М» в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
Нюра хочет домой. Пензенцев просят помочь медведице попасть в Минск
Подписано постановление о создании пензенского НИИ урбанистики
В Пензенской области около 200 человек заболели гриппом
Воспитатель детсада Спутника призвал взрослых учиться культуре
В пензенском управлении ЖКХ вновь сменился руководитель
Компания Tele2 делает понедельники приятными
Бессоновец дважды заплатит за кражу жвачки
Пензенские лор-врачи одними из первых в стране провели уникальную операцию
«SuperДети Поколения М» покорили пензенских подростков на шоу в ККЗ
Пензенец предложил установить телескопы с видом на город

Губернатор предложил создать промышленный кластер из оборонных предприятий

18 марта в 14:10 256 просмотров
(ОПК), которые выпускают гражданскую продукцию.

" data-title="Губернатор предложил создать промышленный кластер из оборонных предприятий — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе на совещании в правительстве обсудили вопрос создания промышленного кластера из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые выпускают гражданскую продукцию.

«Президент Российской Федерации нацелил нас на успешную реализацию национальных проектов, для этого нужно приложить максимум усилий. Поэтому правительство, министерства и ведомства Пензенского региона должны активизировать свою деятельность. Нужен постоянный анализ ситуации и, в зависимости от ее изменений, — уточнение задач, внесение корректировок в программы, нужны деловые встречи, семинары и тренинги. Все это необходимо для повышения эффективности работы, достижения запланированных результатов», — подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона добавил, что ждет от областного кабинета министров предложения «по более агрессивной и системной работе». В частности, он предложил выделить в отдельный промышленный кластер предприятия ОПК, изготавливающие также товары народного потребления, сообщает пресс-центр обправительства.

«Перед нами стоит задача значительного увеличения экспортной составляющей по нескольким отраслям. Давайте привлечем к обсуждению вопроса Ассоциацию промышленников Пензенской области и сообща найдем оптимальное решение», — подытожил Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/promyshlennost/146674/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...