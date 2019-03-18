Губернатор предложил создать промышленный кластер из оборонных предприятий

В Пензе на совещании в правительстве обсудили вопрос создания промышленного кластера из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые выпускают гражданскую продукцию.

«Президент Российской Федерации нацелил нас на успешную реализацию национальных проектов, для этого нужно приложить максимум усилий. Поэтому правительство, министерства и ведомства Пензенского региона должны активизировать свою деятельность. Нужен постоянный анализ ситуации и, в зависимости от ее изменений, — уточнение задач, внесение корректировок в программы, нужны деловые встречи, семинары и тренинги. Все это необходимо для повышения эффективности работы, достижения запланированных результатов», — подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона добавил, что ждет от областного кабинета министров предложения «по более агрессивной и системной работе». В частности, он предложил выделить в отдельный промышленный кластер предприятия ОПК, изготавливающие также товары народного потребления, сообщает пресс-центр обправительства.

«Перед нами стоит задача значительного увеличения экспортной составляющей по нескольким отраслям. Давайте привлечем к обсуждению вопроса Ассоциацию промышленников Пензенской области и сообща найдем оптимальное решение», — подытожил Иван Белозерцев.