Кредиторы «Пензастроя» примут решение о смене управляющего 26 марта

26 марта в Центре культуры и досуга состоится собрание кредиторов «Пензастроя». На повестке дня — вопрос о смене арбитражного управляющего.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Госжилстройтехинспекции, кредиторам надо будет принять решение по двум вопросам: об обращении в арбитражный суд с ходатайством об отстранении от исполнения обязанностей конкурсного управляющего Венеры Аминовой, а также о выборе нового управляющего.

Напомним, вопрос об отстранении Венеры Аминовой поднимался на собрании 11 февраля. Председатель правительства региона Николай Симонов пояснил, что она как конкурсный управляющий не выполнила «предписанные законом действия»: не зарегистрированы объекты незавершенного строительства, не разработаны уставы. Дольщики поддержали это решение, комитет кредиторов предложил свою кандидатуру — Владимира Виноградова [он был управляющим компаний «Третий Рим» и «Декор-Трейд"].

Собрание, посвященное смене управляющего, состоится 26 марта в 11.00 по адресу: г. Пенза, ул. Ленина, 11А («Центр культуры и досуга»). Принять участие у нем могут кредиторы, участники долевого строительства, их представители.

«Регистрация участников собрания осуществляется до 25 марта (в выходные дни не проводится) с 13.00 до 18.00 по адресу: г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, 3 этаж, кабинет 303.

При регистрации при себе необходимо иметь определение арбитражного суда о включении в реестр, документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие полномочия на участие в собрании кредиторов, а также их копии. Представителю участника собрания кредиторов при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и доверенность, предусматривающую право на представление его интересов на собрании кредиторов ОАО «Пензастрой», а также их копии», — сообщили в пресс-службе управления.

Ознакомиться с материалами по собранию можно там же по будням с 10.00 до 17.00.