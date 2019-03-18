Воспитатель детсада Спутника призвал взрослых учиться культуре (видео)

А почему вы — Спутник? Этот вопрос сотрудники компании «Термодом» задают тем, кто живет сейчас в микрорайоне.

Наталия Тяглова не только живет, но и работает в Спутнике. И с каждым годом все больше любит этот район, а еще старается сделать все, чтобы о нем заботились и другие.

«Все силы и творчество отдаю детям, а у меня их больше 30. Я работаю воспитателем в детском саду — самом лучшем в Пензенской области. Когда мы воспитываем детей, то учим их культуре общения друг с другом. Хочется такой культуры пожелать и взрослым. Давайте бережно относится ко всему, что нас окружает, в том числе — к городу, в котором мы живем», — рассказала она.

Ежегодно тысячи людей переезжают в Город Спутник. У каждого из них есть, что сказать в пользу своего выбора. Проект «Я — Спутник» даст возможность высказаться всем.