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В пензенском управлении ЖКХ вновь сменился руководитель

18 марта в 14:51 476 просмотров

В управлении жилищно-коммунального хозяйства Пензы вновь — кадровые изменения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Соответствующее постановление подписал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. Начальником управления стал Александр Утин, к должностным обязанностям он приступил с 18 марта.

Ранее исполняющей обязанностями начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города была Майя Воронова. До этого пост занимал Вадим Муравлев, его предшественником долгое время был Андрей Гришин, который сообщил о своем уходе 1 августа 2018 года.

Александр Утин трудится в горадминистрации с 2015 года. В разные годы он работал в управлении муниципального имущества, руководил отделом обеспечения функционирования городского хозяйства и возглавлял МКУ «Рекламная служба города Пензы», сообщили в пресс-службе мэрии.

Пост директора рекламной службы города вместо Александра Утина занял Вадим Муравлев.

Фотография: https://pgduma.ru/news/komissiya-po-bezopasnosti-mart-2019/

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