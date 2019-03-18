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Скрылись от правосудия в Пензе. Полицейские задержали двух иностранцев

18 марта в 15:37 278 просмотров
«Розыск», целью которой является поиск пропавших без вести и скрывающихся преступников.

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Пензенские полицейские подвели итоги операции «Розыск», целью которой является поиск пропавших без вести и скрывающихся преступников.

В операции приняли участие 600 полицейских и 100 представителей общественных организаций. Они установили местонахождение 16 граждан, пропавших без вести и утративших связь с родственниками. Кроме того, удалось задержать12 людей, которые находились в розыске — в том числе межгосударственном, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В частности, полицейские получили информацию о том, что в Пензе может быть гражданин Узбекистана, которого обвиняют в том, что он в 2007 году ограбил таксиста у себя на родине. Выяснилось, что он живет несколько месяцев в Железнодорожном районе. Мужчину задержали, полицейские решают вопрос о передаче его правоохранителям в Узбекистан.

Кроме того, в селе Засечное задержали 50-летнего гражданина Азейрбаджана, который находился в межгосударственном розыске. Мужчину обвиняют в мошенничестве, совершенном в 2014 году. Сейчас также решается вопрос о доставлении его в родную республику.


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