Достройкой дома «Солнечного города» заинтересовался инвестор

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о завершении строительства проблемного дома в Богословке, принадлежащего обанкротившейся компании «Солнечный город». Одной из задач обозначен поиск инвестора, который готов зайти на объект. Как идет этот процесс, ИА «Пенза-Пресс» рассказал арбитражный управляющий компании Владимир Виноградов.

Владимир Виноградов сообщил, что застройщика на дом в Богословке искали с декабря — с того момента, как компанию признали банкротом.

«Застройщик найден, но его интересует земля не только под этим домом, но и соседние участки. Это логично, потому что для того, чтобы полностью запустить объект в эксплуатацию, нужно порядка 20 млн рублей, в эту сумму входят и коммуникации, а они рассчитаны на весь микрорайон. Если закладывать их в смету одного дома, то это экономически невыгодно», — пояснил он.

По словам арбитражного управляющего, сейчас ведутся переговоры с собственником соседних участков. Результаты станут известны в ближайшее время.

В целом, процесс подготовки к достройке дома идет по плану, отметил Владимир Виноградов.

«Реестр кредиторов сформирован, 22 марта закрывается. Из физических лиц, а они составляют порядка 70% всех кредиторов, не охвачено порядка пяти человек. Оформляем дом как объект незавершенного строительства. Провели финансовый анализ, признаков преднамеренного банкротства мы там не увидели. История фирмы прозрачна: ее создали, владельцы взяли землю, собрали деньги, стали строить, но в тяжелые времена для того, чтобы процесс не останавливать, начали продавать квартиры ниже себестоимости», — сообщил он.

На достройку первой очереди дома потребуется, по предварительной оценке, 8−9 млн рублей. Это вполне подъемная сумма, учитывая наличие свободных квартир, которые можно будет продать.

«В первой очереди дома — пять свободных квартир, во второй их тоже хватает, третья практически полностью свободная от договоров долевого участия (ДДУ). Это тот случай, когда банкротство случилось во благо: приостановилась продажа ДДУ, и оставшиеся квартиры делают дом более-менее привлекательным для инвестора», — отметил Владимир Виноградов.

Первое собрание кредиторов компании планируется провести в конце апреля, но это в том случае, если официально будет определен новый застройщик.

Напомним, ООО «Солнечный город» признан банкротом в декабре 2018 года. Иск в арбитражный суд подал Д. По данным материалов, организация взяла у него займ, но не вернула. В иске мужчина сослался на задолженность в 356 145,12 руб., из которых основной долг — 350 000 руб. Всего же организация задолжала более 12 млн рублей, из них 7 000 000 — по возврату денег по расторгнутым договорам долевого участия, отмечается в материалах суда. Конкурсное производство назначено на год.

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