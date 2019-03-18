Россияне смогут пользоваться услугами связи без SIM-карт

Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам, сообщают «Ведомости».

ЕSim — это модуль, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы и заменяющий обычную SIM-карту. Пользователь может просканировать предоставленный оператором QR-код или скачать приложение — и новый номер запишется на встроенной в устройство eSim.

Отмечается, что это такой же модуль идентификации абонента, как и SIM-карта. Чтобы устройство с eSim могло работать на российских сотовых сетях, достаточно декларации соответствия аппарата российским требованиям использования средств связи.

Но пока правила оказания услуг телефонной связи предписывают при переносе абонентом номера от оператора к оператору менять SIM-карту. А так как извлечь eSim нельзя, процедура переноса номера для модуля пока не урегулирована.