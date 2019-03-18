В Пензе зарегистрировали первых участников предварительного голосования ЕР

18 марта состоялось очередное заседание регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты Пензенской Гордумы. Представители оргкомитета зарегистрировали первых участников предварительного голосования.

Участниками стали члены партии «Единая Росмсия»: директор ДПО «Пензенский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства» Алексей Абрамов, генеральный директор ООО «Техномаг» Константин Астахов, и. о. руководителя регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Дмитрий Баклашов, заведующая отделением МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района Пензы Ольга Гладилина, начальник отдела кадров МБУ «Централизованная библиотечная система города Пензы» Наталья Казакова, заместитель главы города Иван Краснов, директор — МУП «Жилье-10» Владимир Кузнецов, коммерческий директор компании «ЦКБ» Антон Медведев, коммерческий директор ООО «Крест 58» Владимир Обухов и Антон Толов.

Документы о регистрации вручил им председатель оргкомитета, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

«Всем кандидатам «Единая Россия» предоставляет равные условия. В дальнейшем мы публично обсудим проблемы избирателей и пути их решения. Согласно положению, каждый кандидат предварительного голосования обязан принять участие в двух дебатах, которые в прямом эфире будут транслироваться в Интернет. Дебаты будут проводиться в выходные дни апреле и мае в студии телеканала «Экспресс», — отметил Валерий Лидин.

Дмитрий Баклашов получил возможность попробовать свои силы в политике благодаря кадровому проекту партии «ПолитСтартап». Проект дает возможность начинающим политикам получить новые знания и опыт во время участия в процедуре предварительного голосования. Как в качестве кандидата, так и в качестве политтехнолога.

«Участниками проекта могут стать молодые люди до 35 лет, которые никогда не занимались политикой. Партия создала полноценную площадку для нашего обучения. Каждый получает наставников из числа представителей партии в регионах и федеральных экспертов, которые помогут нам сформировать планы проведения предвыборных кампаний», — рассказал Дмитрий Баклашов.

В ходе заседания оргкомитета Валерий Лидин напомнил, что последний день приема документов от желающих принять участие в предварительном голосовании — 30 апреля.