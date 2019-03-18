В Пензенской области около 200 человек заболели гриппом

В Пензенской области заболеваемость ОРВИ — ниже эпидпорога на 62,9%. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего за неделю в регионе было зарегистрировано 2470 случаев ОРВИ. Чаще всего болели взрослые, детей в общей структуре — 33%. Помимо этого, медики зарегистрировали 193 случая заболевания гриппом.

Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в Кузнецком, Неверкинском, Лопатинском, Камешкирском, Никольском, Нижнеломовском, Сосновоборском, Тамалинском районах и в Пензе.

«В областном центре в течение десятой недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 247,1 на 100 тысяч населения — 1288 случаев», — добавили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, из-за высокой заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли два класса в кузнецкой школе, один класс в школе Пензенского района. Также занятия отменили в восьми классах пензенских школ № 2, 29, 46, 66, 68 и школе-интернате.