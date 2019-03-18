Курс доллара опустился ниже 65 рублей

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 19 марта.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 65,4201 руб. до 64,6694 руб., а курс евро — с 74,0686 руб. до 73,3610 руб.

Золото будет стоить 2 714,04 рублей за грамм, серебро — 31,93, платина — 1 729,87, палладий — 3 241,42 руб./гр.