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Пензенец — в числе победителей конкурса «Лидеры России»

18 марта в 17:24 206 просмотров
«Лидеры России». В число лучших вошел представитель Пензенской области Сергей Васянин.

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В Сочи состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лидеры России». В число лучших вошел представитель Пензенской области Сергей Васянин.

Как сообщает пресс-центр облправительства, в заключительном этапе конкурса приняли участие 300 человек. Победителями стали 104 финалиста из 30 регионов России. В их число вошел пензенец Сергей Васянин.

Подводя итоги финала, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил сильный командный дух участников.

«Это была совместная работа, когда в первую очередь все вместе работали на командный результат, а уже во вторую очередь — на индивидуальный. И это очень непросто, особенно для лидеров, для руководителей, людей амбициозных по определению. Это очень сложная внутренняя борьба, и в этой борьбе вы тоже победили. Запомните, пожалуйста, это ощущение командной работы», — сказал он.

Напомним, всего на конкурс было подано более 227 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В полуфинал по Приволжскому федеральному округу вышли 434 человека, из них 12 — пензенцы.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/146797/

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