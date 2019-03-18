Белозерцев: Провал «Дизеля» связываю с недостаточной подготовкой

Как отметил глава региона, команда показала результат хуже прошлогоднего, заняв 21 место. На ситуацию могли повлиять хоккеисты, перешедшие в «Дизель» из молодежной команды, которая играет заметно успешнее, но ребятам, предположил Иван Белозерцев, не хватило опыта.

«Это другой уровень и другие нагрузки, но вот не получилось у нас войти в плей-офф и бороться за призовые места», — сказал он.

Министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский сообщил, что в этом году была самая низкая посещаемость матчей болельщиками — зритель не шел на игры «Дизеля».

«Были очень яркие игры, но провалили начало сезона. Давайте откровенно: провал я связываю с недостаточной подготовкой. Это вопрос — к тренеру. В начале сезона мы потеряли очень много очков и потом догоняли, но это уже было невозможно. Такого не должно быть», — подчеркнул губернатор.

Он призвал повышать уровень профессиональной подготовки наставников хоккеистов и заниматься тренерским составом.

«Да, можно закупить игроков, но это не будет, по сути, пензенская команда. Нужно понять, оставлять так или разбавлять команду сильными иногородними игроками», — отметил Иван Белозерцев.

Он отметил игру молодого спортсмена Данила Савунова и попросил его не покидать пензенский клуб в ближайшие сезоны.

По словам главного тренера пензенского хоккейного клуба «Дизель» Алексея Ваулина, предсезонная подготовка прошла на высоком уровне.

«Нам нужно было усилить позиции как в атаке, так и в обороне, но сделать это не получилось, поэтому так начался сезон», — отметил он.

Алексей Ваулин подчеркнул, что тренерский штаб был готов к любой команде, некоторым игрокам не хватило опыта.

«Мы пересмотрели, приехав из Китая, схему игры и начали выправлять ситуацию. И были хорошие игры в сезоне. Мы очень ровно шли, были и выигрыши, и проигрыши. Максимально мы проиграли три игры в сезоне, провалов не было. В конце сезона не было глубины состава — вылетели четыре защитника в связи с травмами», — рассказал он.

Напомним, пензенский «Дизель» завершил выступление в регулярном чемпионате сезона ВХЛ-2018/2019 в конце февраля. По итогам регулярного чемпионата «Дизель» набрал 51 очко в общем зачете, заняв 21 строчку турнирной таблицы. На счету пензенцев — 15 побед и 28 поражений.