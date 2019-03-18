В некоторые школы Пензы могут внедрить сингапурскую систему обучения (видео)

Работа преподавателя — это постоянная учеба. Так считают участники научно-практической конференции педагогических работников города Пензы, которая прошла в гимназии № 13. Учителя рассказали коллегам об инновационных образовательных методиках и о своем опыте их применения на уроках.

Некоторые школьные классы Пензы вскоре могут перейти на сингапурскую систему обучения. Согласно этой методике, ученики не только выполняют задания, на их плечи также ложится проверка работ соседей по парте. Преподавателю остается лишь все контролировать и помогать ребятам, если у тех возникают вопросы. Для того, чтобы изучить систему, учителя в рамках научно-практической конференции педагогических работников на один день сами сели за парты.

«Любой учитель или руководитель должен проверить методику на себе, проанализировать собственные возможности и ресурсы, особенности образовательного учреждения, класса, потому что тот или иной подход может реализовать только конкретный человек», — сказала директор гимназии № 53 Римма Наумова.

На ежегодной городской научно-практической конференции педагогических работников собрались не только школьные учителя. За знаниями в гимназию № 13 приехали воспитатели детских садов и педагоги системы дополнительного образования. Все они смогли поделиться с коллегами опытом применения инновационных методов обучения. Одним из основных направлений конференции стала профориентация школьников.

«Хотим, чтобы ребенок определился с профессией уже в школе. Тогда у него появится некий конечный результат, на который он будет работать, изучать более конкретные направления. Рассчитываем, что учителя будут готовить не просто образованного, но и ориентированного на определенную профессию ребенка», — рассказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Подробно остановились и на технической грамотности педагогов. С каждым годом в Пензе растет оснащенность школ. Это значит, что каждый учитель должен идти в ногу со временем и уметь применять на своих уроках технологии.

«Сейчас педагог догоняет не коллегу, а учеников, которые осваивают некоторые моменты современного информационного общества быстрее, чем учителя. Поэтому обмен опыта в этих условиях становится очень важным элементом», — отметил начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.

На конференции представили не только новые методы ведения школьных уроков. Также педагоги презентовали проекты по развитию дополнительного образования детей, сообщает телеканал «Экспресс».