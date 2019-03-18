Мокшанцы не могут добиться компенсации за прошлогодний паводок (видео)

С этой недели синоптики прогнозируют существенное потепление. По информации паводковой комиссии при областном правительстве, талая вода может угрожать населению Шемышейского, Нижнеломовского, Сердобского и Мокшанского районов. В Мокшане, где в 2018 году от паводка пострадали около сотни домов, побывала съемочная группа телеканала «Экспресс».

Жительница Мокшана Надежда Алексеевна никогда не забудет события прошлой весны. В ночь на 11 апреля 2018 года в ее дом пришла большая вода. Пока муж пытался спасти бытовую технику, пенсионерка взяла собаку и забралась на чердак. Там просидела всю ночь, ожидая спасателей. Теперь женщина решила подготовиться к паводку заранее. На тот же чердак перенесла все вещи, которые есть в доме.

«Затем перенесем продукты и лекарства, все самое необходимое», — сказала женщина.

Любовь Мясникова — еще одна пострадавшая от весеннего половодья в Мокшане. Женщина уверена, что ее дом снова затопит. Как можно подготовиться к такому стихийному бедствию, не представляет. Встречать талую воду собирается там же, где и год назад — в ванне.

«Стелила ковры и сидела в ванной. Были еще скамейка, чтобы иногда посидеть», — рассказала она.

Готовясь к новому половодью, Мясникова Любовь Петровна продолжает добиваться компенсации, которую ей должны были выплатить за частично утраченное имущество в результате прошлогоднего паводка. Всем, кто пострадал, обещали материальную помощь в размере 50 тысяч рублей. В Мокшане тогда затопило около 90 домовладений. Добиться компенсации до сих пор пытаются восемь пострадавших семей.

«Уже восемь месяцев судимся. Нам отказали, требовали экспертизу дома. А согласно постановлению МЧС № 470, она не предусмотрена», — сказала Любовь Петровна.

Специалисты провели экспертизу во всех домах, хозяева которых претендуют на компенсацию. Однако ни в одном случае доказать ущерб, причиненный от воды, почему-то не удалось.

«Мы не можем доказать, что мебель утонула и пострадала половодья. Полметра воды в доме было», — рассказала жительница поселка Мокшан Светлана Илюшева.

Мокшанцы не намерены сдаваться. Сейчас они собирают подписи для обращения к губернатору и к руководству регионального управления МЧС. С иском об уплате компенсации уже обратились в областной суд. Заседание состоится 19 марта, сообщает телеканал «Экспресс».