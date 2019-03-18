Пензенские школьники выступили на одной сцене со звездами «Поколения М» (видео)

Проект, который дает шанс каждому. В Пензе прошел большой гала-концерт, организованный компанией МТС. На нем вместе с хедлайнерами проекта «Поколение М» посчастливилось выступить школьникам. Прямую трансляцию из киноконцертного зала «Пенза» вел телеканал «Экспресс».

Дарья Волосевич — девушка из ярославского Углича, добившаяся сценического успеха еще в подростковом возрасте. Ее случай — пример того, как реально заявить о себе, участвуя в проектах от продюсерского центра «Эколь». Его представители и телекоммуникационная компания МТС уже пять лет реализуют концепцию «Поколение М», площадку, открытую для каждого российского ребенка. О том, что юную «звездочку» в Пензе знают, доказал концерт, на который пришло никак не меньше 2000 человек.

«Думаю, что такие мероприятия — это большой стимул для того, чтобы развиваться дальше. Мы со своей стороны будем создавать максимальные условия, чтобы пензенские ласточки полетели еще выше», — сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

За последние пять лет в «Поколении М» успели поучаствовать полтысячи юных пензенцев. Они отправляли на сайт проекта видео со своими выступлениями. В 2019 году лучшими вокалистами в Пензенской области стали три исполнителя. Они выступили на одной сцене с хедлайнерами концерта. Эту возможность они получили благодаря компании МТС, которая одновременно реализует еще несколько проектов.

«Один из них — это приложение Smart university (6+), воспользовавшись которым можно подготовиться к ЕГЭ по английскому языку и математике. Также у нас есть платформа в сфере телемедицины SmartMed (16+), а недавно запустили для геймеров, она называется WASD.TV (16+)», — рассказал директор компании МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

Мало того, что «Поколение М» помогает раскрыть творческий потенциал ребенка, он имеет и социальную направленность. Каждый лайк, репост или комментарий, оставленный на сайте, превращается в деньги. Их направляют на лечение тяжелобольных детей. За три года было собрано больше 17 миллионов рублей, сообщает телеканал «Экспресс».