Знаменитая свинья Роза из Пензы стала мамой во второй раз (видео)

Дни знаменитой на всю страну свинки Розы сейчас наполнены приятными материнскими хлопотами. Она вновь принесла потомство. Это уже вторые роды после успешно перенесенной операции по лечению бесплодия с участием робота-хирурга.

Близко к своим малышам знаменитая свинка Роза подпускает только сотрудников Пензенского государственного аграрного университета. И все равно заметно нервничает. Материнский инстинкт у Розы, которая не так давно была бесплодной, развит очень хорошо. Ее поросятам всего несколько дней, а они уже выглядят довольно упитанными.

«Поросята очень игривые, большие, а им всего лишь десять дней. Это говорит о том, что у Розы достаточно молока, кормит хорошо, эксперимент удался. Операция прошла успешно, робот-хирург восстановил ее воспроизводительные функции», — рассказал заведующий кафедрой Пензенского государственного аграрного университета Геннадий Боряев.

Родила Роза в Международный женский день, 8 марта. Это уже второй опорос после успешной операции по лечению бесплодия. Первое потомство появилось в сентябре 2018 года, тогда хрюшка принесла шесть поросят: пять самцов и одну самку. В этот раз на одного поросенка больше. Его отличает необычный рыжий в полоску окрас. Говорят, так проявились отцовские гены.

Малышей постепенно переводят на обычный корм, в их рационе помимо материнского молока появляются продукты с цельными злаками. А Розу два-три раза в неделю балуют сладким. С малышами знаменитая свинка проведет еще около двух месяцев. После поросят отлучат от матери. У каждого из них начнется самостоятельная жизнь, так же посвященная науке.

«Поросята, которых Роза принесла в первый раз, сейчас находятся на научном эксперименте, мы изучаем на них влияние трутневого расплода на показатели мясной продуктивности. Возможно, новое потомство тоже будет участвовать в таком эксперименте, но тестировать какую-нибудь другую кормовую добавку», — рассказала заведующая лабораторией Пензенского государственного аграрного университета Елена Здоровьева.

После того, как поросят отнимут, Розе дадут немного времени на восстановление, чтобы подготовиться к новой встрече с женихом. Нужно провести еще несколько опоросов, чтобы проверить, дает ли каждый из них больший приплод и какими рождаются поросята. Только после этого можно будет оценить, насколько успешным оказался эксперимент по лечению бесплодия с помощью робота-хирурга, сообщает телеканал «Экспресс».