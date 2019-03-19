Пензенские многодетные семьи получили 123 млн руб

С начала 2019 года многодетным семьям Пензенской области выплатили пособия на 123 млн рублей.

В Пензенской области проживают 8800 многодетных семей, в которых воспитываются 29 тысяч детей. В феврале на меры социальной поддержки из федерального и регионального бюджетов было направлено 123 млн 426 тыс. рублей, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Отмечается, что за январь-февраль 2019 года в регионе родилось 344 третьих и последующих детей, что на 17 человек больше, чем в тот же период 2018 года.

Для получения выплат на детей многодетным мамам необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства или многофункциональные центры.