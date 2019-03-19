В Засечном на ул. Семейной в четырех домах отключат газ
Белозерцев: Знак «ГОСТ» на пензенских товарах станет лучшей рекламой
Глухонемые пензенцы из «Мим-клоун театра» мечтают выступить в Кремле
«SuperДети Поколения М» в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенская судмедэкспертиза выйдет на новый уровень
Кувайцев: Занять детей на весенних каникулах — значит, их уберечь
В Кузнецке построят завод по производству древесно-стружечных плит
В Неверкинском районе охотничьи псы растерзали беременных косуль
Город, где хочется жить. Пенза — один из победителей международного конкурса
«Дом.ru Бизнес» обеспечил телеком-услугами крупный ресторан в Пензе
Встречаем половодье. Сколько в Пензе стоят резиновые сапоги?
Знаменитая свинья Роза из Пензы стала мамой во второй раз
Мокшанцы не могут добиться компенсации за прошлогодний паводок
Нюра хочет домой. Пензенцев просят помочь медведице попасть в Минск

Пензенские многодетные семьи получили 123 млн руб

19 марта в 09:19 288 просмотров

С начала 2019 года многодетным семьям Пензенской области выплатили пособия на 123 млн рублей.

В Пензенской области проживают 8800 многодетных семей, в которых воспитываются 29 тысяч детей. В феврале на меры социальной поддержки из федерального и регионального бюджетов было направлено 123 млн 426 тыс. рублей, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Отмечается, что за январь-февраль 2019 года в регионе родилось 344 третьих и последующих детей, что на 17 человек больше, чем в тот же период 2018 года.

Для получения выплат на детей многодетным мамам необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства или многофункциональные центры.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...