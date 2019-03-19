Российский баскетболист оценил шансы сборной на ЧМ-2019

Сборная России по баскетболу на ЧМ-2019 в Китае сыграет с командами из Аргентины, Нигерии и Южной Кореи. Ключевой центровой команды Тимофей Мозгов в интервью « Известиям » рассказал о шансах команды побороться за приз, а также назвал главных претендентов на победу в NBA.

По его словам, если российские спортсмены приедут на соревнования в хорошем состоянии здоровья, то у них есть все шансы «забраться в плей-офф ЧМ-2019». Он также отметил, что в Китай ехать бессмысленно, если команда не настроена на получение медалей.

Спортсмен рассказал и о самом сильном месте российской баскетбольной команды — способности дисциплинированной игры в защите. Слабой стороной, по его словам, является нестабильность успеха команды.

На вопрос о том, кто является самым реальным претендентом на победу в NBA, спортсмен завил, что на западе США это «Голден Стэйт» и «Денвер», а на востоке — «Милуоки».