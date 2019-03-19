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Российский баскетболист оценил шансы сборной на ЧМ-2019

19 марта в 09:28 206 просмотров
, Нигерии и Южной Кореи. Ключевой центровой команды Тимофей Мозгов в интервью «Известиям» рассказал о шансах команды побороться за приз, а также назвал главных претендентов на победу в NBA.

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Сборная России по баскетболу на ЧМ-2019 в Китае сыграет с командами из Аргентины, Нигерии и Южной Кореи. Ключевой центровой команды Тимофей Мозгов в интервью «Известиям» рассказал о шансах команды побороться за приз, а также назвал главных претендентов на победу в NBA.

По его словам, если российские спортсмены приедут на соревнования в хорошем состоянии здоровья, то у них есть все шансы «забраться в плей-офф ЧМ-2019». Он также отметил, что в Китай ехать бессмысленно, если команда не настроена на получение медалей.

Спортсмен рассказал и о самом сильном месте российской баскетбольной команды — способности дисциплинированной игры в защите. Слабой стороной, по его словам, является нестабильность успеха команды.

На вопрос о том, кто является самым реальным претендентом на победу в NBA, спортсмен завил, что на западе США это «Голден Стэйт» и «Денвер», а на востоке — «Милуоки».


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