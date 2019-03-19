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Белозерцев выступит в Пензе с ежегодным инвестпосланием

19 марта в 09:50 350 просмотров
(0+).

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18 марта губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в областной филармонии выступит с ежегодным инвестиционным посланием (0+).

Как сообщает пресс-центр облправительства, на церемонию приглашены предприниматели и общественники, действующие партнеры и потенциальные инвесторы, руководители институтов развития и органов власти.

Глава региона озвучит некоторые итоги развития экономики Пензенской области и инвестиционной деятельности, а также обозначит приоритетные цели, решением которых в ближайшее время будут заниматься правительство и исполнительные органы государственной власти.

«Главная цель — скоординировать действия по решению глобальных для региона, очень сложных задач развития экономики и социальной сферы. При этом каждый сделанный шаг должен быть понятен людям», — подчеркнул губернатор.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/146896/

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