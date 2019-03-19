Белозерцев выступит в Пензе с ежегодным инвестпосланием

Как сообщает пресс-центр облправительства, на церемонию приглашены предприниматели и общественники, действующие партнеры и потенциальные инвесторы, руководители институтов развития и органов власти.

Глава региона озвучит некоторые итоги развития экономики Пензенской области и инвестиционной деятельности, а также обозначит приоритетные цели, решением которых в ближайшее время будут заниматься правительство и исполнительные органы государственной власти.

«Главная цель — скоординировать действия по решению глобальных для региона, очень сложных задач развития экономики и социальной сферы. При этом каждый сделанный шаг должен быть понятен людям», — подчеркнул губернатор.