Впервые в Пензе выступил ансамбль «Кабардинка» в полном составе

Легендарный академический ансамбль черкесского народного танца «Кабардинка» в честь своего 85-летия организовал большой тур по России. Первыми артисты посетили Пензу, концерт прошел в рамках фестиваля «ДаншиноFEST» (16+).

Зрители смогли насладиться выступлением артистов, яркие зажигательные танцы сменяли плавные и грациозные, трюки с кинжалами, фехтование и другие номера не оставили равнодушными пензенцев.

Заслуженный артист Кабардино-Балкарской республики, художественный руководитель ансамбля Игорь Атабиев возглавляет «Кабардинку» уже 20 лет. По его словам, они выступают, чтобы показать культуру, традиции своего народа.

«С детства я видела выступления ансамбля, тогда и представить не могла, что окажусь здесь. Мы постоянно репетируем, работаем над собой. В программе, которую мы привезли, есть и хороводные танцы, и сюжетные номера», — поделилась солистка ансамбля Марьянна Шейкихачева.

В память о гостеприимной Пензенской земле ансамблю подарили один из брендов региона — абашевскую игрушку.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов подчеркнул, что состоялся уникальный концерт, так как «Кабардинка» еще ни разу не приезжала в Пензу в полном составе

«Впервые это не просто выступление, а привью к фестивалю «ДаншиноFEST». Он необычный и набирает с каждым годом все больше гостей. В 2018 году к нам стали приезжать из соседних областей, география расширяется», — отметил он.

Организатор концерта и идейный вдохновитель фестиваля Николай Пиксин отметил, что «Кабардинка» — это возможность увидеть настоящий Кавказ.

«Мы хотели, чтобы эту неописуемую красоту увидели пензенцы», — сказал он.

Напомним, в 2019 году «ДаншиноFEST» пройдет в селе Даньшино Белинского района 16 июня. «Кабардинка» — не единственный ансамбль, который выступил в рамках фестиваля. Так, 16 мая запланирован концерт фолк-группы «Мариванна» (16+).