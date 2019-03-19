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Денис Аблязин взял «бронзу» на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

19 марта в 10:16 204 просмотра
, который проходил в Баку.

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Пензенец Денис Аблязин принял участие в очередном этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в Баку.

Отмечается, что, согласно новым правилам, этот этап является частью квалификации на летнюю Олимпиаду в Токио-2020.

За медали боролись 170 гимнастов из 41 страны. В финале пензенец выступал на двух снарядах — кольцах и опорном прыжке, сообщает пресс-служба областного минспорта.

В упражнении на кольцах Денис Аблязин остановился в шаге от пьедестала, а выступление в опорном прыжке принесло ему бронзовую медаль. «Золото» завоевал представитель Южной Кореи Ян Хак Сон, вторым стал украинец Игорь Радивилов.


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