Денис Аблязин взял «бронзу» на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Пензенец Денис Аблязин принял участие в очередном этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в Баку.

Отмечается, что, согласно новым правилам, этот этап является частью квалификации на летнюю Олимпиаду в Токио-2020.

За медали боролись 170 гимнастов из 41 страны. В финале пензенец выступал на двух снарядах — кольцах и опорном прыжке, сообщает пресс-служба областного минспорта.

В упражнении на кольцах Денис Аблязин остановился в шаге от пьедестала, а выступление в опорном прыжке принесло ему бронзовую медаль. «Золото» завоевал представитель Южной Кореи Ян Хак Сон, вторым стал украинец Игорь Радивилов.