Пенза стала одним из лидеров международного конкурса городских практик в СНГ и ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе).

По итогам смотра жюри отметило четыре конкурсные работы Пензы. 19 марта председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области», член экспертного совета Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ Юрий Алпатов вручил мэру Виктору Кувайцеву диплом за вклад в благоустройство и достижения города.

Высокую оценку получили инициативы по реконструкции улицы Антонова, организации временной занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба мэрии.

Виктор Кувайцев, в свою очередь, поблагодарил руководителей городских учреждений за реализацию практик, признанных лучшими на международном конкурсе. Он вручил диплом директору школы № 43 Светлане Дубовицкой за проект «Зеленый берег города», направленный на воспитание у пензенцев бережного отношения к природе. Награду получила и директор Централизованной библиотечной системы Пензы Галина Асеева за организацию системной просветительской программы по патриотическому воспитанию детей и молодежи.

«Благодаря общему стремлению сделать любимый город лучше, чище, привлекательнее Пенза в очередной раз отмечена на международном уровне. Наши успехи — это стимул для дальнейших достижений», — отметил мэр.