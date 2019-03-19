В Засечном на ул. Семейной в четырех домах отключат газ
Белозерцев: Знак «ГОСТ» на пензенских товарах станет лучшей рекламой
Глухонемые пензенцы из «Мим-клоун театра» мечтают выступить в Кремле
«SuperДети Поколения М» в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенская судмедэкспертиза выйдет на новый уровень
Кувайцев: Занять детей на весенних каникулах — значит, их уберечь
В Кузнецке построят завод по производству древесно-стружечных плит
В Неверкинском районе охотничьи псы растерзали беременных косуль
Пензенские многодетные семьи получили 123 млн руб
«Дом.ru Бизнес» обеспечил телеком-услугами крупный ресторан в Пензе
Встречаем половодье. Сколько в Пензе стоят резиновые сапоги?
Знаменитая свинья Роза из Пензы стала мамой во второй раз
Мокшанцы не могут добиться компенсации за прошлогодний паводок
Нюра хочет домой. Пензенцев просят помочь медведице попасть в Минск

Город, где хочется жить. Пенза — один из победителей международного конкурса

19 марта в 10:23 306 просмотров
(Евразийском экономическом союзе).

" data-title="Город, где хочется жить. Пенза — один из победителей международного конкурса — Пенза-пресс, рунет за день">

Пенза стала одним из лидеров международного конкурса городских практик в СНГ и ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе).

По итогам смотра жюри отметило четыре конкурсные работы Пензы. 19 марта председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области», член экспертного совета Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ Юрий Алпатов вручил мэру Виктору Кувайцеву диплом за вклад в благоустройство и достижения города.

Высокую оценку получили инициативы по реконструкции улицы Антонова, организации временной занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба мэрии.

Виктор Кувайцев, в свою очередь, поблагодарил руководителей городских учреждений за реализацию практик, признанных лучшими на международном конкурсе. Он вручил диплом директору школы № 43 Светлане Дубовицкой за проект «Зеленый берег города», направленный на воспитание у пензенцев бережного отношения к природе. Награду получила и директор Централизованной библиотечной системы Пензы Галина Асеева за организацию системной просветительской программы по патриотическому воспитанию детей и молодежи.

«Благодаря общему стремлению сделать любимый город лучше, чище, привлекательнее Пенза в очередной раз отмечена на международном уровне. Наши успехи — это стимул для дальнейших достижений», — отметил мэр.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...