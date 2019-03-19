Врачи рассказали о шести признаках серьезных проблем со здоровьем

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на врача Лондонской клиники Дэниела Фентона, важно понимать, где реальные риски, а где — необоснованные страшилки. Он назвал несколько тревожных признаков, которые не стоит игнорировать.
Одним из них являются частые ночные позывы в туалет: они могут свидетельствовать о заболевании мочеполовой системы — никтурии, об увеличении простаты у мужчин или риске рака предстательной железы.
Периодические покалывания в конечностях могут предупреждать о риске инсульта, сильное потоотделение — о лимфоме или миеломе.
Навязчивое чувство усталости часто является следствием дефицита витамина D, недостаточной или избыточной активности щитовидной железы или дефицита железа. Также существует и риск развития рака крови.
Внимание следует обращать и на резкую потерю веса, а также на постоянное чувство жажды. Эти симптомы могут свидетельствовать о развитии диабета 1 или 2 типа, а также онкологии.