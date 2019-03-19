Врачи рассказали о шести признаках серьезных проблем со здоровьем

Некоторые из распространенных заболеваний среднего возраста, которые кажутся не особо серьезными, могут являться красным сигналом более опасной проблемы со здоровьем.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на врача Лондонской клиники Дэниела Фентона, важно понимать, где реальные риски, а где — необоснованные страшилки. Он назвал несколько тревожных признаков, которые не стоит игнорировать.

Одним из них являются частые ночные позывы в туалет: они могут свидетельствовать о заболевании мочеполовой системы — никтурии, об увеличении простаты у мужчин или риске рака предстательной железы.

Периодические покалывания в конечностях могут предупреждать о риске инсульта, сильное потоотделение — о лимфоме или миеломе.

Навязчивое чувство усталости часто является следствием дефицита витамина D, недостаточной или избыточной активности щитовидной железы или дефицита железа. Также существует и риск развития рака крови.

Внимание следует обращать и на резкую потерю веса, а также на постоянное чувство жажды. Эти симптомы могут свидетельствовать о развитии диабета 1 или 2 типа, а также онкологии.