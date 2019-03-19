Любовь к сахаросодержащим напиткам сокращает продолжительность жизни

Ученые Гарвардского университета провели масштабное исследование и доказали, что пристрастие к сахаросодержащим напиткам увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал MedicalXpress, специалисты проанализировали данные от 80 647 женщин и 37 716 мужчин. Добровольцы прошли опрос для оценки их образа жизни, а их состояние здоровья определяли каждые два года.

Выяснилось, что употребление от одного до четырех сахаросодержащих напитков в месяц повышает риск преждевременной смерти на 1%, от двух до шести в неделю — на 6%, от одного до двух в день — на 14%, два и более в день — на 21%. Также исследователи отметили, что связь между смертностью и напитками более выражена у женщин, чем у мужчин.

Основной причиной раннего ухода из жизни оказались сердечно-сосудистые заболевания. Увеличение вероятности такого исхода у тех, кто чаще всего пил сладкие напитки, составляло 31%. А каждая дополнительная порция добавляла еще 10%.

Замена сахаросодержащих напитков на аналоги с заменителями сахара значительно сокращала показатели смертности, но злоупотребление ими (четыре и более порций в день) также негативно сказывалось на продолжительности жизни.