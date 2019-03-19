В Кузнецке построят завод по производству древесно-стружечных плит

Стороны обсудили варианты размещения в Пензенской области предприятия по производству плит ДСП, сообщает пресс-центр регионального правительства

Проектом предусмотрено строительство завода по производству древесно-стружечных плит мощностью 300−500 м3/год. Планируемый срок строительства — 2020−2023 годы. В проект необходимо будет вложить примерно 8 млрд рублей. Благодаря ему появится 350 рабочих мест.

«Больше года назад по моей инициативе мы обратились в вашу компанию с тем, чтобы на территории области было построено предприятие. Мы несколько раз обсуждали варианты его размещения, предлагали несколько площадок», — сказал Иван Белозерцев.

Он пояснил, что условиям, которые требуются компании, полностью соответствует площадка под Кузнецком площадью 200 га. Земельный участок расположен вблизи от трассы М-5, железной дороги, магистрального газопровода и мощной электроподстанции.

«Местный инвестор тоже выразил желание построить здесь предприятие: в Кузнецке есть серьезный мебельный кластер, который работает на всю Российскую Федерацию. Мы открыты всем представителям бизнеса и готовы продолжить с вами работу», — добавил глава региона.

У фирмы есть объекты производства, логистики и продажи в России и Белоруссии. В том числе, как подчеркнул Томаш Янчак, в Пензе есть торговая точка со значительным количеством заказов.

«Мы хотим развиваться дальше. Пришло время организовать здесь производство», — подчеркнул он.

Стороны рассмотрели варианты других потенциальных площадок проекта, а также возможность сотрудничества фирмы и областных мебельных предприятий по организации экспорта.