В Засечном на ул. Семейной в четырех домах отключат газ
Белозерцев: Знак «ГОСТ» на пензенских товарах станет лучшей рекламой
Глухонемые пензенцы из «Мим-клоун театра» мечтают выступить в Кремле
«SuperДети Поколения М» в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенская судмедэкспертиза выйдет на новый уровень
В Кузнецке построят завод по производству древесно-стружечных плит
В Неверкинском районе охотничьи псы растерзали беременных косуль
Город, где хочется жить. Пенза — один из победителей международного конкурса
Пензенские многодетные семьи получили 123 млн руб
«Дом.ru Бизнес» обеспечил телеком-услугами крупный ресторан в Пензе
Встречаем половодье. Сколько в Пензе стоят резиновые сапоги?
Знаменитая свинья Роза из Пензы стала мамой во второй раз
Мокшанцы не могут добиться компенсации за прошлогодний паводок
Нюра хочет домой. Пензенцев просят помочь медведице попасть в Минск

Кувайцев: Занять детей на весенних каникулах — значит, их уберечь

19 марта в 12:01 186 просмотров

19 марта в мэрии Пензы обсудили организацию отдыха для детей в период весенних каникул.

Как сообщает пресс-служба мэрии, учебная четверть для школьников завершится на этой неделе. Глава администрации города Виктор Кувайцев поручил организовать для детей содержательный отдых.

«Необходимо организовать культурно-массовые и спортивные мероприятия для детей, подготовить и провести познавательные и досуговые программы, отвечающие интересам и потребностям ребят», — призвал мэр.

Он напомнил о том, что весенние каникулы придутся на пик паводка. Особое внимание Виктор Кувайцев призвал уделить неблагополучным семьям и семьям в трудной жизненной ситуации.

«Занять детей — значит, их уберечь», — подчеркнул глава администрации.

Планируются экскурсионные поездки, посещения театров, кино, мероприятия различного масштаба — как городские, так и школьные, внутриклассные. Также начальник городского управления образования Юрий Голодяев сообщил, что в 40 общеобразовательных учреждениях в период каникул будут действовать пришкольные лагеря, где отдохнут 3080 детей.

Кроме того, на следующей неделе пройдут соревнования по настольному теннису в ФОКе «Надежда» (0+), всероссийские соревнования по радиоуправляемым моделям (0+). Продолжается спартакиада школьников (0+), соревнования по волейболу (0+), пройдут этапы ежегодных конкурсов «Воспитатель года» и «Учитель года» (0+).

В период весенних каникул педагогов ждет обучение — с 25 по 28 марта будут организованы мастер-классы и занятия по проблемным темам.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_v_period_kanikul_organizovat_dlya_detey_soderzhatelnyy_otdykh/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...