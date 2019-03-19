19 марта в мэрии Пензы обсудили организацию отдыха для детей в период весенних каникул.

Как сообщает пресс-служба мэрии, учебная четверть для школьников завершится на этой неделе. Глава администрации города Виктор Кувайцев поручил организовать для детей содержательный отдых.

«Необходимо организовать культурно-массовые и спортивные мероприятия для детей, подготовить и провести познавательные и досуговые программы, отвечающие интересам и потребностям ребят», — призвал мэр.

Он напомнил о том, что весенние каникулы придутся на пик паводка. Особое внимание Виктор Кувайцев призвал уделить неблагополучным семьям и семьям в трудной жизненной ситуации.

«Занять детей — значит, их уберечь», — подчеркнул глава администрации.

Планируются экскурсионные поездки, посещения театров, кино, мероприятия различного масштаба — как городские, так и школьные, внутриклассные. Также начальник городского управления образования Юрий Голодяев сообщил, что в 40 общеобразовательных учреждениях в период каникул будут действовать пришкольные лагеря, где отдохнут 3080 детей.

Кроме того, на следующей неделе пройдут соревнования по настольному теннису в ФОКе «Надежда» (0+), всероссийские соревнования по радиоуправляемым моделям (0+). Продолжается спартакиада школьников (0+), соревнования по волейболу (0+), пройдут этапы ежегодных конкурсов «Воспитатель года» и «Учитель года» (0+).

В период весенних каникул педагогов ждет обучение — с 25 по 28 марта будут организованы мастер-классы и занятия по проблемным темам.