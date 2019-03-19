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Пензенец принимает участие в создании музея рельефов Босха в Брюгге

19 марта в 12:27 168 просмотров
, скульпторы со всего мира переносят на стены картины Иеронима Босха. Принять участие в проекте пригласили пензенца Сергея Кныша. С журналистами ИА «Пенза-Пресс» он поделился подробностями масштабной идеи.

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В Брюгге создают музей рельефов, скульпторы со всего мира переносят на стены картины Иеронима Босха. Принять участие в проекте пригласили пензенца Сергея Кныша. С журналистами ИА «Пенза-Пресс» он поделился подробностями масштабной идеи.

Создать в Брюгге музей рельефов решил организатор выставок скульптур из песка и льда. С Сергеем Кнышем его связывает давнее сотрудничество, поэтому он и пригласил его поучаствовать в проекте.

«Задача заключалась в том, чтобы перенести картину на стены в виде рельефов. Мы начали работать 15 февраля, все планируем завершить к 1 апреля. Над проектом трудятся более 20 художников из разных стран. Это мой первый такой большой заказ по масштабу и времени работы за границей», — рассказал пензенец.

Всего будет оформлено семь залов, три из них посвящены картине «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха. Сергей Кныш и еще три скульптора из России работают в комнате «Ад». Им предстоит украсить пятиметровую стену. Фото и видео процесса работы он поделился в соцсети.

Сейчас скульптуры показаны с рабочим освещением, пояснил Сергей Кныш. Когда проект будет завершен, свет будет направленный — снизу и сверху, плюс заработают проекторы для светомузыкальной инсталляции.

«Сад земных наслаждений» — самый известный триптих Иеронима Босха, назван исследователями по теме центральной части, посвященной греху сладострастия. Большинство теорий о значении картины относится к 20 веку, и ни одно из имеющихся на сегодняшний день толкований картины не признано единственно верным. На левой створке триптиха изображен Бог, представляющий Еву ошеломленному Адаму в безмятежном и мирном Раю. В центральной части — сад наслаждений, в правой створке запечатлены самые страшные и тревожные образы всего произведения Босха: сложные машины для пыток и чудовища, порожденные его фантазией [по материалам Википедии].

Творчество Босха, художника эпохи Возрождения, притягивает исследователей, современные ученые приходят к выводу, что в его работах заключен глубокий смысл. Исследователи предпринимают множество попыток объяснить их значение, однако к единому мнению часто не приходят.

Фотография: скриншот - https://yandex.ru/images/search?pos=6&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F38180%2F254850729.9f%2F0_179aec_334c2638_X5L.jpg&text=%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%85&rpt=simage, https://vk.com/slonys?z=photo2516784_456240509%2Falbum2516784_00%2Frev, фото Сергея Кныша

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